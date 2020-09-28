MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi
ABONE OL
28.09.2020 - 17:14 |

Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak imha edildi.

Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, dağ eteğinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu. Çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan inceleme ve aramada, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil blokları, piknik tüpü ve kablo gibi malzemeler ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise patlatılarak imha edildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Büyük Selçuklu Devleti ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir?

Sıradaki Haber