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01.03.2020 - 17:16 |

Amansız Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon - gerilim türündeki Amansız Takip filminin başrollerinde Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, ve Ritchie Montgomery yer alıyor. "Amansız Takip" filmi bu akşam Kanal D 'de! Peki Amansız Takip filminin konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler...

Amansız Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Amansız Takip filminin konusu, Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

Yönetmen : Luis Prieto

Yapım Yılı : 2017

Türü : Aksiyon, Gerilim

Oyuncular : Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, Ritchie Montgomery

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