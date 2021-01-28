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28.01.2021 - 12:44 | | DHA

Amasra'da dev dalgalar

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartları nedeniyle limana giremeyen 2 kuru yük gemisi, zor anlar yaşadı.

Amasra'da dev dalgalar

Bartın Amasra'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Kıyıya gelen vatandaşlar dev dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle Büyük Liman içerisine balıkçı tekneleri ve kuru yük gemisi demir attı. Limana giremeyen 2 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 

Amasrada dev dalgalar

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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