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03.09.2020 - 14:52 | | İHA

Amasya'daki orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı!

Amasya'da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

Amasya'daki orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı!

Amasya'nın Karakise köyü Kutlubey ve Kamışlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda 31 Ağustos günü başlayan ve söndürülen yangın, 2 Eylül günü sabaha karşı saat 04.00 gibi tekrar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 2 çoban gözaltına alındı.

Aşırı sıcaklar ve orman zemindeki kuru otlar nedeniyle ikinci kez aynı bölgede başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülerek tekrar kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 çoban adliyeye sevk edildi.

Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında sarı çam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan toplamda yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.

Mutlulukları yarım kalan çiftin kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktıAydın'da kına gecesi dönüşü Bursa- İzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta Mutlu Varol yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin Aydın'daki kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.
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