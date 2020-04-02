Ambulans helikopter anne karnından alınan 6 aylık bebek için havalandı

Sinop’ta annesinin sağlık sorunlarından dolayı 6 aylık iken sezaryen ile dünyaya gelen erkek bebek için Samsun’dan ambulans helikopter kaldırıldı.

Annesinin karnında 6 aylık iken Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde sezaryen ile dünyaya gelen, henüz adı bile konmamış olan erkek bebek solunum sıkıntı çekmesinden dolayı yeni doğan servisinin yoğun bakım servisine sevk edilmesine karar verildi.

Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Sinop’a giderek kuvözde olan bebeği alıp Samsun’a getirdi.

Samsun’da ambulans helikopter pistine getirilen bebek daha sonra kara ambulansına nakledilerek özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisine götürüldü.