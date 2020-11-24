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24.11.2020 - 17:58 | | DHA

Ambulans kaza yaptı! Hemşire yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Kontrolden çıkıp, devrilen ambulanstaki görevli hemşire hafif yaralandı.

Ambulans kaza yaptı! Hemşire yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.E.'nin kullandığı 07 HSA 85 plakalı hafif ticari araç, eski hastane kavşağında ara yoldan çıkan özel bir hastaneye ait 07 KCE 53 plakalı ambulansla çarpıştı. Kontrolden çıkan ambulans yan yatarak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulansta bulunan 1 hemşire hafif yaralandı. Olay yerine gelen başka bir ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hemşire, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ambulansın hasta almak için gittiği öğrenildi.

 

 

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