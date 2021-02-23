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23.02.2021 - 18:43 | | DHA

Ambulans sürücüsü koronavirüsten vefat etti

Düzce'de, ambulans şoförü İbrahim Bayraktar (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi hastane önünden meslektaşları tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 3 Nolu 112 Acil istasyonunda görevli ambulans şoförü İbrahim Bayraktar, 25 Ocak tarihinde halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Bayraktar'ın yapılan PCR testinden Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bayraktar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren İbrahim Bayraktar, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 

Ambulans sürücüsü koronavirüsten vefat etti

VALİ ATAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Müdürlüğümüz 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan İbrahim Bayraktar'ın Covid- 19 nedeniyle vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. 

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ 

İbrahim Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Bayraktarın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Bayraktarın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. 

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