Ambulans uçak süt kazanına düşen Feride için havalandı

Bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çardak Mahallesinde annesinin süt kaynatırken çevresinde oynayan Feride Merdun, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle ateşte kaynayan süt kazanının içine düştü. Annesi tarafından hemen çıkartılan minik Feride, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Burada kalbi duran Feride Merdun, doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.













BİRİNCİ DERECE YANIKLAR VAR

Vücudunda birinci derece yanıklar bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Feride Merdun'un tedavisine daha iyi şartlarda devam edilmesi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARAYA GÖNDERİLDİ

Feride Merdun için Sağlık Bakanlığına ait tam donanımlı ambulans uçak temini konusunda yardım istendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahale sonrası Feride Merdun, ambulansa alınarak, Fraport TAV Antalya Havalimanına doğru yola çıkartıldı. Antalyaya iniş yapan ambulans uçağa alınan Feride Merdun, Ankaraya sevk edildi.