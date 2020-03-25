Ambulanslar dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Hijyen Timleri de çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçenin bir çok yerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 112 acil servis ambulansları dahil olmak üzere hizmet veren tüm ambulanslar belirlenen aralıklar ile dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda ekipler ambulansların içini ve dış unsurlarını dezenfekte ederken virüsün yayılmaması için de işlem sonrasında çalışma yapan ekipleri ayrıca dezenfekte ediyor.