MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ambulanslar dezenfekte ediliyor
ABONE OL
25.03.2020 - 09:18 | | İHA

Ambulanslar dezenfekte ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde corona virüs’ün yayılmaması için alınan önlemler artırılarak devam ediyor. Bu kapsamda ilk günden itibaren ilçede görev yapan ambulanslar Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından belirlenen aralıklarda dezenfekte ediliyor.

Ambulanslar dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Hijyen Timleri de çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçenin bir çok yerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 112 acil servis ambulansları dahil olmak üzere hizmet veren tüm ambulanslar belirlenen aralıklar ile dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda ekipler ambulansların içini ve dış unsurlarını dezenfekte ederken virüsün yayılmaması için de işlem sonrasında çalışma yapan ekipleri ayrıca dezenfekte ediyor.

Uzmanı corona salgınının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı! 'Herkes kurallara uyarsa...'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Önce sağlık' diyerek, düğünlerini ertelediler

'Önce sağlık' diyerek, düğünlerini ertelediler

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Bakırköy’de feci kaza! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Bakırköy’de feci kaza! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sıradaki Haber