'Ambulanstan indi, teröristin peşinden gitti'

Hatay Payas ilçesinde 26 Ekim günü kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Teröristlerle girilen çatışma sırasında kolundan yaralanan ve buna rağmen gelen ambulansta tedavisini yarım bırakıp, ikinci teröristin peşine düşen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün’ün gösterdiği özveri ilçe halkı tarafından takdir gördü.

TEDAVİSİNİ YARIDA BIRAKIP, TERÖRİSTİN PEŞİNE DÜŞMÜŞ



Teröristlerin Fener Caddesi’ne girdiği anı gördüğünü ardından yaşanan çatışma ve patlamaya şahit olduğunu dile getiren Garip Kabala (37), yaklaşık 1 dakika boyunca silah sesinin devam ettiğini dile getirdi. Çatışmanın son bulmasıyla bölgeye ambulansların geldiğini kaydeden Kabala, “İşte o sırada ilçe emniyet müdür yardımcımız yaralanmış. Ambulansa girdiğini gördük, ama kısa sürede çıktı. Kaçan diğer teröristin peşinden gitmek için acele etti. Bu kolayca yapılacak bir şey değil. Onlarla gurur duyuyoruz. Ben yurt dışında yaşıyorum. İskenderun çocuğuyum. Burada doğdum. Güvenlik güçlerimiz sayesinde burada huzurlu hissediyoruz. Başta ilçe emniyet müdürümüz ve müdür yardımcımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize bizleri koruyup felaketi önledikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.



Patlamanın yaşandığı caddede esnaf olan ve çatışmanın bittiği ana şahit olduğunu söyleyen Arif Erten (38) ise ilçedeki tüm polislerin olay günü burada olduğunu canlarını dişlerine takarak mücadele ettiklerini kaydetti.