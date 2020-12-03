MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, şoförü darbettiler
ABONE OL
03.12.2020 - 11:58 |

Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, şoförü darbettiler

Kayseri'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, şoförü darbettiler

Kayseri Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle 112 Acil Servis ekibi, kazada yaralananlara müdahale etti. Ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner(34), bu sırada ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan yaralıların yakınlarına itiraz edince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 3 kişi, ambulans şoförü Özsayıner'i darbetti. Bunun üzerine Özsayıner ve sağlık ekibi, ambulansla kaza yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Özsayıner'in omzunda doku zedelenmesi olduğu belirlenirken, 3 gün iş göremez raporu verildi. Özsayenir'in şikayetçi olduğu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kameradaBursa'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracı bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürdükleri şoföre tepki gösterdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması

    Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması

    Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

    Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

    'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

    'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

    Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

    Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet