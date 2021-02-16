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16.02.2021 - 11:35 | | DHA

Amca ve yeÄŸen ölümden döndü!

Konyaâ€™da, Tahir AtÃ§eken ve yeÄŸeni Hasan AtÃ§eten, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kÄ±p, devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu. Ã–te yandan kamyonda kesim iÃ§in gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri bÃ¼yÃ¼kbaÅŸlardan 1'i ise yaralandÄ±.Â

Kaza, saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, Emirgazi- EreÄŸli yolu KutÃ¶ren Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Tahir AtÃ§eken, 42 ACV 241 plakalÄ± kamyonete yÃ¼klediÄŸi 4 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸÄ± yeÄŸeni Hasan AtÃ§eten ile kesim iÃ§in EreÄŸli'ye gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±.

AtÃ§eken'in kullandÄ±ÄŸÄ± kamyonet, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kÄ±p devrildi.

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Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Tahir AtÃ§eken ve yeÄŸeni Hasan AtÃ§eken yara almazken, bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlardan 1'i yaralandÄ±.

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