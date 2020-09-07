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07.09.2020 - 10:40 |

Amcadan taciz ve tehdit! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alan Gökçen Ocak'ın videosu herkesi derinden yaraladı. Kayınvalidesinin yakın zamanda silahla vurulduğunu ve ölümden döndüğünü ifade eden talihsiz kadın eşinin amcası tarafından defalarca tacize uğradığını, tehdit edildiğini anlattı. Eşinin amcası Fuat Ocak'ın kendisine yaptığı hareketleri de paylaşan Gökçen Ocak'ın bu paylaşımları sonrası 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi binlerce mesaj aldı.

Amcadan taciz ve tehdit! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Maltepe Gülsuyu'nda yaşayan Gülşen Ocak, sosyal medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden talihsiz kadın 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi.

Sabah'ın haberine göre; çekilen videoda Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz." dediği görülüyor.

İŞTE GÖKÇEN OCAK'IN O TWEETLERİ...

"İstanbul maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtid ediliyorum can güvenliğim yok fuat ocak çıkan bir tartışma da oglu aykut ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu şimdi sıra bende can devamlı tehtid ediliyorum taciz ediliyorum DUYUN NE OLUR

Aksam 23 de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri cekmemiz için herşeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehtid hakaret ve tacizler hala devam ediyor kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Amcadan taciz ve tehdit Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Amcadan taciz ve tehdit Sosyal medya bu olayı konuşuyor


Amcadan taciz ve tehdit Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Amcadan taciz ve tehdit Sosyal medya bu olayı konuşuyor

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