Amedspor hakkında suç duyurusu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada Amedspor’un mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda bazı hususların tespit edildiği belirtilerek “Amedspor Kulübü’ne Belediye Kanunu’na aykırı olarak, terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (1 milyon 500 bin lira), Bismil (30 bin lira), Bağlar (70 bin lira), Silvan (50 bin lira) ve Yenişehir (ayni) Belediye Başkanlıkları tarafından kulübe yapılan yardımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.