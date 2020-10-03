03.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Amedspor hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, “terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda” Belediye Kanunu’na aykırı olarak bazı belediyelerce Amedspor Kulübü’ne yapılan yardımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada Amedspor’un mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda bazı hususların tespit edildiği belirtilerek “Amedspor Kulübü’ne Belediye Kanunu’na aykırı olarak, terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (1 milyon 500 bin lira), Bismil (30 bin lira), Bağlar (70 bin lira), Silvan (50 bin lira) ve Yenişehir (ayni) Belediye Başkanlıkları tarafından kulübe yapılan yardımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.