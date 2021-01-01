Amorti kaç numara? 2021 Amorti ne kadar, nedir?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık günü ilk olarak 14:30'da başladı ve büyük ikramiyenin 23:00'da çekilmesiyle sona erdi. Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı ve kazandıran numaraları "9884757" oldu. Peki amorti kaç numara oldu? 2021 amorti ne kadar? İşte amorti hakkında bilinmesi gerekenler...

AMORTİ KAÇ NUMARA? (2021)

Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları amorti numaraları "0" ve "5" oldu.

AMORTİ 2021 NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da amorti miktarı, alınan bilet fiyatı oluyor. 25 TL'ye alınan Çeyrek bilette amorti rakam tuttuğunda satışı gerçekleştirilen bayilerden tekrar bilet fiyatı olan 25 TL'yi bileti teslim ederek geri alabiliyorsunuz. Yarım bilette 50 TL, tam bilette ise 100 TL alınıyor.

AMORTİ NEDİR?

Amorti numaraları biletlerin üzerinde yer alan son haneye denir. Her yıl iki tane amorti numarası çekilir. Ve her ikisinden sadece biri bile biletinizin son rakamı olursa, biletinizin fiyatını geri alma şansı verir.