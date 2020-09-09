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09.09.2020 - 18:43 | | AA

Anadolu Ajansı'na saldırı girişimi engellendi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.

Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.

Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.


Anadolu Ajansına saldırı girişimi engellendi


Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 9 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu. 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi. Bakan Koca tedbirlere dikkat çekti.
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