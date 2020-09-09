Anadolu Ajansı'na saldırı girişimi engellendi

Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.

Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.











Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.