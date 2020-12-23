Adem K'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 25 AAK 538 plakalÄ± Erzincan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait hizmet minibÃ¼sÃ¼, KÃ¶rfez mevkisinde aynÄ± yÃ¶nde giden Birol D. idaresindeki 08 AAJ 067 plakalÄ± ciple Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle savrulan minibÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve araÃ§ta bulunan biri polis 4 kiÅŸi ile cipteki 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen polis memurunun saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ulaÅŸÄ±m normale dÃ¶ndÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â