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23.12.2020 - 14:32 | | DHA/Ä°HA

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile cip çarpÄ±ÅŸtÄ±: 8 yaralÄ±

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, minibÃ¼s ciple Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Erzincan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait minibÃ¼sÃ¼n otomobile Ã§arpmasÄ± sonucu 1â€™i polis 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile cip çarpÄ±ÅŸtÄ±: 8 yaralÄ±
Erzincan SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü aracÄ± Kocaeli'de kaza yaptÄ±: 8 yaralÄ±
Erzincan SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü aracÄ± Kocaeli'de kaza yaptÄ±: 8 yaralÄ±
Erzincan SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü aracÄ± Kocaeli'de kaza yaptÄ±: 8 yaralÄ±
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Adem K'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 25 AAK 538 plakalÄ± Erzincan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait hizmet minibÃ¼sÃ¼, KÃ¶rfez mevkisinde aynÄ± yÃ¶nde giden Birol D. idaresindeki 08 AAJ 067 plakalÄ± ciple Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle savrulan minibÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve araÃ§ta bulunan biri polis 4 kiÅŸi ile cipteki 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen polis memurunun saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ulaÅŸÄ±m normale dÃ¶ndÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Anadolu Otoyolunda minibÃ¼s ile cip Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 8 yaralÄ±

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