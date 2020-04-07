Anamız Var konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimlerdir?

Komedi türündeki Anamız Var filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Alper Saldıran, Füsun Demirel ve Birgül Ulusoy'un oynadığı Anamız Var filminde Ülfet ile Firdevs’in arasındaki amansız bir savaş anlatılmaktadır. Peki Anamız Var konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...

ANAMIZ VAR KONUSU

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz’un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı ise Firdevs’tir. Ülfet, Firdevs’in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet’e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet’in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya’dan Türkiye’ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz’u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet’in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya’dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz’un ise kalbi tek parça değildir.

Ülfet ile Firdevs’in amansız savaşında Oğuz’un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükleyecektir.

ANAMIZ VAR OYUNCULARI

Alper Saldıran(Oğuz)

Füsun Demirel (Ülfet)

Birgül Ulusoy(Nimet)