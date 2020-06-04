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04.06.2020 - 11:47 | | DHA

Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde kaybolan Mehmet Ünlü'nün (31) cansız bedeni, Antalya'nın Alanya ilçesindeki dağlık alanda bulundu. Mehmet Ünlü'nün av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu

Mersin'in Anamur ilçesindeki toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü, geçen pazar günü ortadan kayboldu. Dün gece Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kuşyuvası mevkisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cesedin Mehmet Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.

Mehmet Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki inceleme sonrası ceset toprağa verilmek üzere bir yakınına teslim edildi. Mehmet Ünlü'nün Anamur'da öldürüldükten sonra Alanya'ya getirilip, atılmış olabileceği değerlendiriliyor.

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