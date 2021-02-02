Anaokulları (kreşler) açılacak mı? Okul öncesi ana sınıfları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Baknı Ziya Selçuk uzun süredir gündemden düşmeyen yüz yüze eğitim ile ilgili çok öenmli açıklamalarda bulundu. Okulların açılış tarihleri ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, "15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik." dedi. İşte konuya dair bilgiler...

15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAĞIZ'

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından ikinci dönem itibarıyla uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçişle ilgili süreci ana hatlarıyla paylaştığını hatırlatarak, "Daha önce belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlayacağız. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımızın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.