Anbean kaydedildi! 30 bin TL'lik soygun

Olay, saat 13.00 sıralarında, Altay Mahallesi Eczane Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde maske ve başında bereyle gelen kişi, bir süre yüzükleri inceledi.

Köşede bir ürünü sorduğu kadın işletmecinin sırtını dönmesini fırsat bilen şüpheli, üzerinde yaklaşık 30 bin TL değerinde 24 yüzük bulunan tablayı alarak hızla kaçtı. Durumu fark ederek şüphelinin peşinden koşan işletmeci, bir süre sonra izini kaybetti.

İşletmecinin ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.