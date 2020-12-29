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29.12.2020 - 19:08 | | DHA

Anbean kaydedildi! 30 bin TL'lik soygun

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, 30 bin TL değerinde 24 yüzüğün bulunduğu tablayı çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Altay Mahallesi Eczane Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde maske ve başında bereyle gelen kişi, bir süre yüzükleri inceledi.

Köşede bir ürünü sorduğu kadın işletmecinin sırtını dönmesini fırsat bilen şüpheli, üzerinde yaklaşık 30 bin TL değerinde 24 yüzük bulunan tablayı alarak hızla kaçtı. Durumu fark ederek şüphelinin peşinden koşan işletmeci, bir süre sonra izini kaybetti.

Anbean kaydedildi 30 bin TLlik soygun

İşletmecinin ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. 

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Korkunç kaza halk otobüsü kamerasındaManisa'nın Yunusemre ilçesinde, Görkem Akkuş'un (18) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve Akkuş'un ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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