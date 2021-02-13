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13.02.2021 - 21:21 | | DHA

Anbean kaydedildi! Sesleri duyan haber verdi

Sivas'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.A. (46), annesiyle tartışıp, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. A.A. itfaiyenin açtığı brandaya düşerken, o anlar ise kameraya yansıdı. A.A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, işsiz olduğu belirtilen A.A., alkollü olarak eve geldikten sonra annesiyle tartışmaya başladı. A.A.'nın seslerini duyan komşular, polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiği sırada, dışarı çıkan annesinin ardından evin kapısını kilitleyen A.A., çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkon tarafındaki binanın bahçesine ve sokak kısmına branda açtı.

Anbean kaydedildi Sesleri duyan haber verdi

Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen A.A., bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Kafası kaldırım tarafına gelecek şekilde brandanın üzerine düşen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, A.A.'nın kendisini boşluğa bıraktığı o anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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