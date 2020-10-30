Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesinin önünde dua okuyan vatandaşlar, getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı.



Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve alkış aldı. Bazı ziyaretçiler, Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerlerin fotoğrafını çekti.



Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN Milliyet