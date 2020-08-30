Anız yangını ormana sıçradı! 10 hektar alan kül oldu

Yangın 15.30 sıralarında Esentepe köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Köyde ormanlık alan kenarında fındık harmanı sonrası oluşan anızlar yakıldı. Anız yangını sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bir anda tüm ormanı saran alevler nedeniyle 10 hektar ormanlık alan kül oldu.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Düzce, Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Köylüler ise ellerinde kazma ve küreklerle yangının daha da genişlemesini önlemek için otluk alanları kazarak toprakla kapatmaya çalıştılar.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri anız yakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.