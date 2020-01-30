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30.01.2020 - 11:57 | | DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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