MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
ABONE OL
28.09.2020 - 03:14 | | AA

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltındaki Ayhan Bilgen'in gıdadan zehirlenmesine rağmen sağlık kuruluşuna götürülmediği şeklindeki paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal paylaşım hesaplarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüpheli Ayhan Bilgen'in verilen gıdadan zehirlendiği ancak hastaneye götürülmediği şeklinde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde 27 Eylül itibarıyla farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verildiği ifade edilen açıklamada, bu saat itibarıyla gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alındığı ve tamamının sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarında yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisinin alındığı kaydedildi.

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sıradaki Haber