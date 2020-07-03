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03.07.2020 - 20:08 | | DHA

Ankara Emniyeti'nden polise saldırdığı ileri sürülen avukatlar hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Ankara Adliyesi önünde döviz sopaları ve bariyer atarak polise saldırıda bulunduğu ileri sürülen avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ankara Emniyeti'nden polise saldırdığı ileri sürülen avukatlar hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2020 günü İlimiz Çankaya ilçesi Anıtpark'ta düzenlenmek istenen ancak İl Umumi Hifzıssıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliği'nce uygun görülmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ankara Emniyeti ayrıca, olaya ilişkin MOBESE görüntülerini de paylaştı.

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