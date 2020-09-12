Ankara hava durumu nasıl? MGM uyardı! 5 günlük Ankara hava durumu

Ankara'da meydana gelen kum fırtınası, Ankara hava durumunu gündeme taşıdı. Milyonlarca vatandaş, Ankara'da hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını aramaya başladı. Meteoroloji ise Ankara için Kuvvetli Rüzgar ile Beraber Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat uyarısında bulundu. Aynı zamanda Ankara'nın Batı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat uyarısı da yapıldı. İşte 5 günlük Ankara hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Parçalı Bulutlu 19°C 31°C Nem (%)

Pazartesi Az Bulutlu 18°C 32°C

Salı Az Bulutlu 17°C 31°C

Çarşamba Az Bulutlu 16°C 30°C

Perşembe Az Bulutlu 16°C 31°C

Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ile Beraber Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ankara il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara'nın Batı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.