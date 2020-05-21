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21.05.2020 - 02:45 | | AA

Ankara için sarı uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle başkent geneli için sarı uyarı yaparak, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Ankara için sarı uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda öğle saatleri itibarıyla yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sarı uyarı

Sarı uyarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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