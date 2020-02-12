Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu! O bölgede çığ tehlikesine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için hava durumu bilgilerini yayımladı. Yaşadığı ilin hava durumu hakkında bilgilenmek isteyenler, önümüzdeki günler için hava durumunu öğrenmek istiyor. MGM tarafından yapılan Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun Doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi için peş peşe hava durumu yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Çarşamba Kar Yağışlı 1°C 4°C

Perşembe Çok Bulutlu 0°C 6°C

Cuma Çok Bulutlu -3°C 8°C

Cumartesi Yağmurlu 3°C 9°C

Pazar Parçalı Bulutlu 2°C 8°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Çok Bulutlu 8°C 12°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 6°C 10°C

Cuma Yağmurlu 5°C 10°C

Cumartesi Yağmurlu 7°C 9°C

Pazar Çok Bulutlu 7°C 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

Çarşamba Hafif Sağanak Yağışlı 12°C 18°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 10°C 17°C

Cuma Sağanak Yağışlı 9°C 16°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 10°C 17°C

Pazar Az Bulutlu 9°C 16°C

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışları Bekleniyor!

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu’nun Doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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