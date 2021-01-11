11.01.2021 - 13:21 | | DHA
Ankara Valiliği duyurdu! Bin 512 kişiye korona cezası
Ankara Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.