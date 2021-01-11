MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara Valiliği duyurdu! Bin 512 kişiye korona cezası
ABONE OL
11.01.2021 - 13:21 | | DHA

Ankara Valiliği duyurdu! Bin 512 kişiye korona cezası

Ankara Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği duyurdu! Bin 512 kişiye korona cezası

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.

Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir, gerekli bilgiler nelerdir? Eşleştirme linki: kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir, gerekli bilgiler nelerdir? Eşleştirme linki: kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet