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28.08.2020 - 13:26 | | DHA

Ankara Valiliği saat verip uyardı! 'Dikkatli olalım'

Ankara Valiliği'nce, kentte hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı.

Ankara Valiliği saat verip uyardı! 'Dikkatli olalım'

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" denildi.

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