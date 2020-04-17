MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara Valiliği'nden Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki araç konvoyuna ilişkin açıklama:
ABONE OL
17.04.2020 - 16:27 | | AA

Ankara Valiliği'nden Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki araç konvoyuna ilişkin açıklama:

Ankara Valiliği, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hükümlülerin tahliyesi sırasında basında yer alan araç konvoyu görüntülerinin, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara ait olduğunu açıkladı.

Ankara Valiliği'nden Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki araç konvoyuna ilişkin açıklama:

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "infaz paketi" olarak bilinen düzenleme ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanun kapsamındaki infaz düzenlemesine istinaden, 15 Nisan'da Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarından hükümlü/tutukluların tahliyelerine başlandığı hatırlatıldı.

Bu doğrultuda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde barındırılan hükümlülerin tahliye işlemlerinin yapıldığı, bir kısmının devam ettiği bilgisi verildi.

Bahse konu tahliye işlemleri öncesinde cezaevi koordinasyon toplantısı icra edildiği, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ile güvenlik tedbirlerinin planlandığı ve uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı kararları doğrultusunda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır.

Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir.

Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."

Corona virüsü yenen doktor, horonla taburcu edildiTrabzon'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Doktor Ünal, horon ve alkışlarla taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Valiliği'nden Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki araç konvoyuna ilişkin açıklama:

Ankara Valiliği'nden Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki araç konvoyuna ilişkin açıklama:

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü

Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü

Sıradaki Haber