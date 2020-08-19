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19.08.2020 - 13:43 | | DHA

Ankara Valisi Şahin'den 'koronavirüs tedbirleri' denetimi

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Başkent'te yapılan kapsamlı koronavirüs denetimine katıldı. Vali Şahin, "Ankara olarak başarılı bir dönem geçirdik, bundan sonra da başarılı olmamamız için hiçbir gerekçemiz yok" dedi.

Ankara Valisi Şahin'den 'koronavirüs tedbirleri' denetimi

Vali Şahin, Keçiören ilçesinde market, berber, kahvehane ve pazar yerlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yapılan denetime katıldı. Denetimlerde Vali Şahin'e Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da eşlik etti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan Vali Şahin, çocuklara ise üzerinde temizlik, maske ve mesafenin baş harfleri 'TMM' yazan tişörtler hediye etti. Vali Şahin, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini koronavirüse karşı kurallara uymaları konusunda uyardı.

'ŞİMDİ VERİLEN SÖZLERİN YERİNE GETİRİLME ZAMANI'

Vali Şahin, denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın koordine ettiği, tüm illerde vali ve kaymakamların da katıldığı yoğun denetimlerin gerçekleştiğini söyledi. Denetimlerin amacının farkındalığı artırmak olduğunu hatırlatan Vali Şahin, "Düğün salonları, pazar yerleri, ulaşım araçları, kuaförler gibi insanların toplu olacağı her yerde denetimler sürecek. Pandemide kısıtlamalar yaşandığında her birimiz, işletme sahipleri fertler olarak söz vermiştik; 'kısıtlama kalksın, tedbir alır kurallara uyarız, her riski minimize etmek için üzerimize düşeni yaparız' diye. Bugün o sözün yerine getirilme zamanı. Sadece kurallar için tedbir almamalıyız, aynı zamanda bilinçlenme ve farkında olma bu mücadelede bize yardımcı olacaktır. Bu salgın aşı bulunana kadar milletleri etkilemeye devam ediyor. Bundan en az etkilenmek için hijyene, sosyal mesafeye ve toplu yerlerde maskeye dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Ankara Valisi Şahinden koronavirüs tedbirleri denetimi

'MİLLETİ DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Vali Şahin, "Cenazelerde taziyeyi telefonla yapacağız, düğünleri yoğunluk oluşturmayacak tarzda organize edeceğiz. Bir takım alışkanlıkları ertelersek bunu çözeriz. Ankara olarak başarılı bir dönem geçirdik, bundan sonra da başarılı olmamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Milleti daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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