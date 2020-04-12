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12.04.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Ankara yasağa uydu

Büyükşehirler ile Zonguldak’ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ankara sessizliğe büründü.

Ankara yasağa uydu
KIVANÇ EL Ankara

Başkentte tarihi görüntüler ortaya çıkarken, polisin yasağın uygulanması için gösterdiği yoğun çaba dikkat çekti. 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Milliyet, Ankara sokaklarında yasağın uygulamasını gözlemledi. Ankara’nın ev izolasyonu sürecinde dahi en hareketli bölgeleri olan merkezi konumdaki Kızılay, Çankaya, Cebeci’de bile tamamen sessizlik hakimdi.

Başkette 150 noktada denetim yapan emniyet birimlerince tüm kavşak noktalarında önlemler alınırken, araçların tamamı durdurularak kimlik kontrolleri ve dışarı çıkma izinleri olup olmadığı sorgulandı. Yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Güvenlik birimleri bu sırada maske kontrolü de yaptı. Vatandaşların ekmek ihtiyacı da çalışmalarına izin verilen fırınlarca karşılandı. Bazı fırınlar ise, araçlarıyla sokak sokak evlere ekmek servisi yaptılar.

 

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