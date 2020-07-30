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30.07.2020 - 10:19 | | DHA

Ankara yönü dolu, Ä°stanbul yönü boÅŸ

Bolu'da, Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kanlar, TEM ve D-100 yollarÄ±nÄ±n Bolu DaÄŸÄ± kesiminde yoÄŸunluk oluÅŸturdu ancakÂ ulaÅŸÄ±mda aksama yaÅŸanmadÄ±. Yolda Ankara yÃ¶nÃ¼ne araÃ§ yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken, Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼neÂ ise Ã§ok az sayÄ±da araÃ§ geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Ankara yönü dolu, Ä°stanbul yönü boÅŸ

Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kan tatilciler, TEM ve D-100 yollarÄ±nÄ±n Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸinde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n rampalarÄ± nedeniyle zaman zaman trafik yavaÅŸladÄ± ama durma noktasÄ±na gelmedi.

Polis, Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli'nde yoÄŸunluk oluÅŸmamasÄ± iÃ§in araÃ§larÄ± TEM Otoyolu KaynaÅŸlÄ± giÅŸelerinden D-100 karayoluna yÃ¶nlendirdi.

Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸinde bu nedenle yoÄŸunluk oluÅŸtu. Tatilciler, Bolu DaÄŸÄ±'nÄ± geÃ§tikten sonra yollarÄ±na devam etti.

Yolun Ankara yÃ¶nÃ¼nde araÃ§ yoÄŸunluÄŸu gÃ¶ze Ã§arpan, Ä°stanbul istikametinde ise Ã§ok azÂ araÃ§ geÃ§iÅŸi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ankara yÃ¶nÃ¼ dolu, Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ boÅŸ

Sahilde jet skili tacizci ÅŸokuBursaâ€™nÄ±n Gemlik ilçesine baÄŸlÄ± Küçük Kumla PlajÄ±'nda jet ski ile kadÄ±nlarÄ± taciz ettiÄŸi iddia edilen bir kiÅŸi hakkÄ±nda, huzuru ve sükunu bozduÄŸu gerekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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