Ankara yÃ¶nÃ¼ dolu, Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ boÅŸ

Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kan tatilciler, TEM ve D-100 yollarÄ±nÄ±n Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸinde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n rampalarÄ± nedeniyle zaman zaman trafik yavaÅŸladÄ± ama durma noktasÄ±na gelmedi.

Polis, Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli'nde yoÄŸunluk oluÅŸmamasÄ± iÃ§in araÃ§larÄ± TEM Otoyolu KaynaÅŸlÄ± giÅŸelerinden D-100 karayoluna yÃ¶nlendirdi.

Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸinde bu nedenle yoÄŸunluk oluÅŸtu. Tatilciler, Bolu DaÄŸÄ±'nÄ± geÃ§tikten sonra yollarÄ±na devam etti.

Yolun Ankara yÃ¶nÃ¼nde araÃ§ yoÄŸunluÄŸu gÃ¶ze Ã§arpan, Ä°stanbul istikametinde ise Ã§ok azÂ araÃ§ geÃ§iÅŸi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.