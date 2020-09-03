Ankara'da 130 uyuşturucu operasyonu! 260 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada il genelinde 130 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 260 şüpheli yakalandı. 18 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 43 gram eroin, 2 bin 76 ecstasy, 1 kilo 2 gram skunk, 7 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin 965 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.