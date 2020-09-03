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03.09.2020 - 12:04 | | DHA

Ankara'da 130 uyuşturucu operasyonu! 260 kişi yakalandı

Ankara'da, bir haftada düzenlenen 130 operasyonda gözaltına alınan 260 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Ankara'da 130 uyuşturucu operasyonu! 260 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada il genelinde 130 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 260 şüpheli yakalandı. 18 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 43 gram eroin, 2 bin 76 ecstasy, 1 kilo 2 gram skunk, 7 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin 965 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankarada 130 uyuşturucu operasyonu 260 kişi yakalandı

Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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