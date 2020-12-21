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21.12.2020 - 16:16 | | DHA

Ankara'da 14 yıl önceki cinayetin şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı!

Ankara’nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz'ı (14) boğarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığı öne sürülen 2 şüpheliden firari İzzet Genç (33) Şanlıurfa'da yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da 14 yıl önceki cinayetin şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı!

Haymana'da yaşayan Mehduh Korkmaz, 13 Aralık 2006 tarihinde kayboldu. Ailesi ve yakınları, ilçenin birçok noktasında ve şehir dışında Korkmaz'ı aradı; ancak herhangi bir ize ulaşamadı.

Yaklaşık 2 ay önce ilçede yaşayan İzzet Genç, alkol aldıkları bir ortamda, eski arkadaşları Korkmaz'ı, Murat Yaşar ile boğarak öldürdüklerini ve Yılan Eseri Tepesi yakınlarındaki eski su kuyusuna attıklarını söyledi. İzzet Genç'in arkadaş ortamındaki bu itirafını öğrenen Korkmaz'ın eniştesi Şenol Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla kuyuda yapılan incelemede, kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kuyudan alınan kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma kapsamında Murat Yaşar, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari İzzet Genç'in yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışması sonucu İzzet Genç, Şanlıurfa'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınarak Haymana'ya getirilen İzzet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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