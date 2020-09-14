14.09.2020 - 12:19 | | DHA
Ankara'da 3 kardeşin feci ölümü!
Ankara'da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Son dakika... Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladıİçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin iş talebiyle belediyeye başvuran bir kadına iş vaadiyle cinsel saldırıda bulundukları ve bunu kameraya aldıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.'nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.