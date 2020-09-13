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13.09.2020 - 22:48 | | AA

Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çubuk-Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı.

Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Ankarada 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandıAnkara’nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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