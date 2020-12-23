23.12.2020 - 19:32 | | AA
Ankara'da 40 düzensiz göçmen yakalandÄ±
BaÅŸkentte polis ekiplerince,Â 40Â dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±.Â Ä°ran Ã¼zerinden gelerekÂ AÄŸrÄ± ve Van'dan TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollarla giren dÃ¼zensizÂ gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in gerekli iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â GÃ¶Ã§menÂ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ekiplerince, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yakalanmasÄ± iÃ§in uygulamaÂ yapÄ±ldÄ±.
Yenimahalle'deÂ 13, AltÄ±ndaÄŸ'daÂ 10,Â GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaÂ 8, Mamak'ta 5Â ve AÅžTÄ° iÃ§erisinde 4 olmak Ã¼zere toplam 40 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.Â
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerdenÂ 39'unun Afganistan birinin iseÂ Ã–zbekistan uyruklu olduÄŸu belirlendi.Â
Ä°ran Ã¼zerinden gelerekÂ AÄŸrÄ± ve Van'dan TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollarla giren dÃ¼zensizÂ gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in gerekli iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â