Ankara'da 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş merkezinde faaliyet gösteren sigara dağıtım firmasının, piyasada satışı yasak olan eski ambalajlı sigaraları fahiş fiyatla sattığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, koliler içinde farklı markalarda 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A. hakkında idari işlem başlatıldı.
Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.