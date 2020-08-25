MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da alkol testini reddeden sürücüden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması
ABONE OL
25.08.2020 - 09:25 | | DHA

Ankara'da alkol testini reddeden sürücüden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması

Ankara'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü, yalnız olmasına rağmen aracı eşinin kullandığını ileri sürerek, alkol testi yaptırmadı. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de otoparka çekildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol kontrolü yaptı. Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sürücülere ceza uygulandı. Denetim sırasında durdurulan otomobilin sürücüsü, alkol testi yaptırmak istemedi. Öğretmen olduğunu söyleyen sürücü, aracı eşinin kullandığını ileri sürdü. Polisin "Araç sizin değil mi? Biz seni tek gördük araçta" demesi üzerine sürücü, "Araç benim olabilir. Beni tek görmediniz. Yanımda eşim vardı; taksiye bindi, gitti. Evimde çocuğum var benim" diye karşılık verdi. Polisin alkol testi talebini "Üflemiyorum; çünkü ben direksiyonda değildim" diyerek, kabul etmeyen sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de çekici ile otoparka götürüldü.

Silivri'de feci kaza! Takla attıSilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Son dakika... Van'da terör örgütüyle sıcak çatışma

Son dakika... Van'da terör örgütüyle sıcak çatışma

Sıradaki Haber