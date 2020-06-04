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04.06.2020 - 05:48 | | DHA

Ankara'da ele geçirildi! Tam bin 280 litre...

Ankara'da, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da ele geçirildi! Tam bin 280 litre...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen baskında, 2 bin 280 litre etil alkol ile çok sayıda hologram ve etiket ele geçirildi. Olayla ilgili farklı suçlardan da sabıkaları bulunan A.D. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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