Ankara'da ele geçirildi! Tam bin 280 litre...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen baskında, 2 bin 280 litre etil alkol ile çok sayıda hologram ve etiket ele geçirildi. Olayla ilgili farklı suçlardan da sabıkaları bulunan A.D. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.