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04.01.2021 - 12:39 | | İHA

Ankara’da eski sevgili dehşeti! Mahalleli imdat çığlıklarına uyandı

Ankara’nın Mamak İlçesinde dün gece yaşanan olayda eski sevgilisi tarafından evi basılarak kurşunlanan kadın hayatını kaybetti.

Ankara’da eski sevgili dehşeti! Mahalleli imdat çığlıklarına uyandı

Gece saat 02.30 sıralarında gerçekleşen olayda, kendisinden 5 ay önce ayrılan sevgilisinin evine camları kırarak zorla giren Gökhan A. İlk önce sevgilisi Sevgi T. İle tartıştı daha sonra belinden çıkardığı silah ile 4 el ateş ederek eski sevgilisinin hayatına son verdi.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Murat Pınar, "Gece uyuyorduk, 4 el silah sesi duyduk. Hemen binanın girişine koştum içeri baktığımda kadın yatağının sol tarafına düşmüş ve kurşun sırtından girmişti. Hemen polisi aradım’’ dedi.

"İMDAT ÇIĞLIKLARINA UYANDIK’’

Olayın yaşandığı apartmanın sakinleri, Sevgi T.’nin eski sevgilisiyle sürekli tartıştığını ve Gökhan A.’nın çoğu zaman olay çıkardığını söyledi. Sevgi T.’nin üst komşusu Emrah Erdoğmuş, "Her gün kavga ediyorlardı biz çoğu zaman bu tartışmaların sesini duyuyorduk. Dün gece de imdat çığlıklarına uyandık, aşağı inip baktığımda 17 yaşında çocuğu ve kız kardeşi yanındaydı. Sevgi T.’nin 3 çocuğu olduğunu öğrendik, 2’si yurtta kalıyormuş’’ ifadelerini kullandı.

Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdüGelen son dakika haberine göre; Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) kati zanlısı Veli Ünder'in (37), cinayetin ardından 112 Acil'i arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü ortaya çıktı.
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