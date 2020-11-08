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08.11.2020 - 00:34 | | AA

Son dakika: Ankara'da feci kaza! Kış için hazırlamışlardı...

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun yolu Ankara yönü Ortaköy mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı araç kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa K'nın hayatını kaybettiği araçta bulunan Hamide K. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Ankarada feci kaza Kış için hazırlamışlardı...

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