06.02.2020 - 09:31 | | İHA
Ankara'da feci olay! Sürücü çarpıp kaçtı
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı. Yaya Süleyman Karafilik (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yayaya çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.