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28.02.2020 - 15:15 | | DHA

Ankara'da FETÖ operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Ankara’dan gelen bir son dakika haberine göre, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

 

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