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17.06.2020 - 04:44 | | AA / DHA

Ankara'da hareketli gece! 18 katlı bina boşaltıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi.

Ankara'da hareketli gece! 18 katlı bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.

Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.

Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.

Ankarada hareketli gece 18 katlı bina boşaltıldı

'ÇEKMEYİN EVLERİMİZİN DEĞERİ DÜŞER'

Öte yandan, bina önünde bekleyişe geçen bazı bina sakinleri, olayı görüntüleyen gazetecilere, "Evlerimizin değeri düşecek", "Binamızın ifşa olmasını istemiyoruz", "Bizim iznimiz olmadan çekmezsiniz" diyerek müdahalede bulundu.

 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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