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22.01.2021 - 14:58 | | DHA

Ankara'da hastanede yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Ankara'da hastanede yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin bodrumundaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer binalarına sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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